alla vigilia della sfida a San Siro contro l'Inter, non vuole più sentire parlare di scudetto per i suoi: “Le giornate sono state solamente 5, sono tre punti che ci distaccano dall'Inter ma il valore è già abbastanza definito,inutile continuare a guardare allo scudetto.“Sono situazioni di mercato, Duvan è un ragazzo splendido che ha un attaccamento incredibile, gli apprezzamenti possono far piacere ma da qui a concretizzarsi è tutta un’altra situazione, è stato sempre molto legato alla squadra. Nel mercato sono stati un po’ tutti trattati, ma spesso sono solo chiacchiere”."L’Inter è partita bene, nonostante le cessioni, Lukaku era un riferimento certo della squadra, prima lavorava un po’ meno sulla costruzione del gioco affidandosi più a lui, l’Inter dell’anno scorso è stata straordinaria, efficace e forte, si pensava condizionasse poi più la squadra la sua partenza invece sta trovando equilibri diversi”.“Domani no di sicuro, aspettiamo l’ultimo giorno martedì per sperare di portarlo in panca per la Champions, invece siamo fiduciosi perché sia disponibile contro il Milan”.“Credo che abbiamo fatto un’ottima gara contro il Sassuolo, la tenuta della squadra per me non è mai stato un problema, non è mai questione di intensità ma di qualità tecnica e di gioco. Noi cercheremo di migliorarci sempre di più e recuperare una bella unità, dobbiamo pensare che questo è un campionato nuovo e concentrarci di partita in partita. Domani li affrontiamo con le nostre caratteristiche e qualità, hanno tante soluzioni di gioco aereo, dobbiamo cercare di limitarli. Sono tutte partite molto aperte dove tutte le squadre sono in grado di segnare”.“Potrei aggiungere un esterno in più in posizione più avanzata, in carriera l’ho già fatto, con esterni di difesa sei più coperto ma ogni partita ha un po’ la sua storia. Zappacosta sulla fascia ha creato pericoli e situazioni da gol, è una risorsa che abbiamo nella rosa e può darsi. Nella difesa che adottiamo la capacità d’impostazione di Djimsiti e Toloi è superiore a quella di Plaomino e Demiral, entrambi in una difesa a tre li vedo bene in mezzo. Dietro abbiamo Lovato che è un giocatore di prospettiva, sia Lovato che Scalvini sono duttili, anche Djimsiti può giocare centrale. Kooppmeiners è valido ma nella mia visione di calcio è difficile farli giocare tutti e tre insieme, lui con de Roon e Freuler. Come vertice alto in alternativa a Pessina vedo meglio Pasalic ora, rispetto a loro Koopmeiners non ha la propensione di occupare spazi e area di rigore”.“Le cinque sostituzioni ti permettono di far giocare alcuni elementi 60’ e 70’ e non pesano come i 90’ e tre giorni dopo si può tornare in campo, è un grande cambiamento, la fatica così pesa molto meno, forse ad allenamento fanno più fatica, è una cosa che va valutata, puoi affrontare più partite anche con gli stessi giocatori iniziali. Le uniche difficoltà sono gli infortuni e le energie nervose, soprattutto per le partite di Champions, ma anche con Inter e Milan”.