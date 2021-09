Sarà un Inter-Atalanta all’insegna del grande spettacolo, come già successo in passato quando si sono incontrati i due tecnici Inzaghi e Gasperini, quello che andrà in scena sabato pomeriggio a San Siro con la sfida tra gli attaccanti a destare grande interesse. Secondo gli esperti per i padroni di casa, i favoriti come marcatori sono i due attaccanti Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, autori di una partenza sprint in campionato, entrambi in quota a 2,40 mentre l’Atalanta, in assenza di Luis Muriel, affida le fortune del proprio reparto offensivo al connazionale Duvan Zapata con la rete del numero 91 che vale 2,75 volte la posta. Sembra averci preso gusto Milan Skriniar, match-winner nell’1-0 dello scorso anno e già autore di due gol in stagione, proposto a 9. Si gioca invece a 3,75 il primo timbro stagionale di Josip Ilicic, con lo sloveno apparso in crescita dopo un avvio ben al di sotto dei suoi standard.