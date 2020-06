rimane con i piedi per terra, nonostante la terza vittoria di fila contro l'Udinese e il +9 dalla Roma sul quarto posto: "10 gare e 30 punti sono troppi per dire che abbiamo blindato la Champions, ma vincere anche oggi ci ha dato un bel vantaggio", commenta a Sky."Incominciano a pesare le gare,,abbiamo fatto 5 cambi in anticipo, ma abbiamo fatto gol di qualità con grande atteggiamento. Le gare comunque hanno un margine di rischio più alto, sono tutte buone squadre"."Lui è l'allegria in persona, ha un carattere stupendo, è sempre molto disponibile, tra me. lui è un riprenderci sempre, con la Lazio è entrato gli ultimi 25', ha dimostrato una buona condizione anche migliore di interromperci,Il giorno dopo gli ho chiesto "Come mai?" Ma oggi ha fatto tutto questo."Sono tutti giocatori di qualità importante,Vengono con tanta voglia e disponibilità, credo che la squadra aiuti ad esaltare le loro caratteristiche e le loro qualità tecniche sopra la media".non li fai solo correndo, ed è da capire quanto corriamo, ma con la qualità.aver realizzato tutti questi gol è la risposta migliore, la fiducia di ribaltare la partita".