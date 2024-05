Atalanta, Gasperini: 'La gara più importante, ma dobbiamo migliorare. Sul recupero di Kolasinac...'

“La difficoltà di questa gara sta nel valore del Marsiglia, una squadra di assoluto valore con cui ci siamo confrontati già all’andata ed è stato molto utile, dovremo fare un’ottima gara per raggiungere la finale ora" , cos"La viviamo con la consapevolezza che è una settimana importante e serve concentrazione di una gara per volta, ma ora dobbiamo focalizzarci solo sulla squadra e sui punti forti e deboli e su come era andata la gara di andata per raggiungere il traguardo della competizione".

"La città è in attesa e fibrillazione, a volte è molto più bella l'attesa, si vede la spinta della squadra in più momenti e anche per questo vogliamo presentarci all'appuntamento al meglio. Il fattore campo incide sulla squadra di casa, loro domani non avranno supporto, a noi non è mai mancato nonostante non sia una grande piazza, ora spero che lo stadio, una volta completato, possa ospitare altre gare di questo calibro con ancora più pubblico. Sappiamo di aver conquistato apprezzamenti trasversali, c’è anche un ifo verso di noi interessato, speriamo di dare il nostro contributo per il ranking.

"Noi siamo comunque preparati, non si capisce se a volte sia meglio giocare con continuità o fermarsi, mi è capitato di far riposare un giocatore e poi non averlo al meglio rispetto ad altri che hanno giocato con continuità, quello che pesa sono gli infortuni ma tutti i ragazzi che si sono preparati stanno bene"."I miglioramenti sono infiniti, dobbiamo migliorare su tutto rispetto all'andata, non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la gara, giochiamo molto dal punto vista tattico".“Credo che i terminali d’attacco è giusto vederlI ma la gara sarà tra le due squadre NON SOLO una sfida tra singoli, in difesa siamo contati ma magari facciamo il miracoli recuperando Kolasinac".

"Come tetto di valore è la gara più importante ma in questo percorso straordinario per società, ambiente, squadra, allenatore, ne abbiamo vissute altre con la stessa carica emotiva, abbiamo potuto dimostrare che in un ambiente piccolo con numeri non eccezionali attraverso le idee e la gestione e l’appartenenza si possa creare una squadra di calcio che dà soddisfazioni e supera se stesso, i parametri del successo è superare se stessi e noi ci siamo riusciti. Non ci si deve porre dei limiti".