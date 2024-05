Marotta sullo scontro Zhang-Oaktree: "Giornata tremenda per l'Inter a livello finanziario"

, è intervenuto a distanza in occasione del Moby Dick Festival di Noli - provincia di Savona - e, nel salutare i partecipanti al convegno 'Sport, giovani e valori', ha marginalmente toccato l’argomento relativo alla situazione del club nerazzurro. A pochi giorni dalla scadenza del prestito concesso dal fondo Oaktree al presidente nerazzurro Steven Zhang, che in giornata ha pubblicato una nota piuttosto dura sul tema.- "Mi dispiace molto perché avrei avuto piacere ad essere lì”, si legge su IVG.it. Poi Marotta si è soffermato sui tanti successi colti nella sua lunga carriera da dirigente: "Il miracolo in ambito sportivo viene usata spessissimo ma non ho avuto nulla di miracoloso. Le vittorie sono ottenute per qualcosa di programmato".