Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Udinese: "Dobbiamo essere contenti di questo risultato, maturato in un momento nel quale avevamo la partita in mano meritando il doppio vantaggio. La punizione di Deulofeu ha dato energia all'Udinese, noi siamo calati nel finale e con i cambi non siamo riusciti a tenere il risultato. Le indicazioni di questa partita sono comunque molto positive".



Sulle 300 partite con l'Atalanta: "Una storia così bella non poteva capitarmi. Non ci guardiamo indietro, abbiamo ancora tanti traguardi da sviluppare. La squadra è stata rinnovata con tanti giovani ma stiamo cercando di crescere velocemente. La Champions è un obiettivo? No, dobbiamo pensare a migliorare attraverso le prestazioni".



Il giallo a Lookman: "Ha fatto questo gesto per esultare, non è un ragazzo che fa polemica. E' stato interpretato male".