"Trittico importante da domani? Con tre partite in una settimana, non solo per noi, è un momento importante. Non vorrei dire che sia, possono già chiarire qualcosa"."Zapata, Pasalic e Koopmeiners in forma? In questo momento abbiamo bisogno di tutti e al meglio, se riusciamo a fare bene in questo momento... è fondamentale arrivare nella giusta condizione."."Gli attaccanti non vanno molto in gol? Il dato globale e più importante è quello della squadra,. Vero che c'è stato un momento in cui abbiamo segnato poco, ma anche quello in cui abbiamo segnato di più. C'è bisogno di tutti, sia in fase realizzativa che di rifinitura. Se poi segnerà uno rispetto all'altro va comunque bene"."Il Torino? La crescita è stata evidente, una squadra con una grossa identità, Ivan ha fatto un grande lavoro di rilancio. Il Torino è cresciuto sia individualmente che nella squadra,, abbinare entrambe le cose è un grande merito. Così come è un grande merito per l'Atalanta stare così davanti a una squadra così forte, come con Udinese, Sassuolo, Fiorentina. Il vantaggio non è definitivo ma importante, valorizza il nostro lavoro"."Sarà una partita difficile, molto contrastata e tattica.. Tutte e due le squadre vogliono il massimo risultato, non solo per necessità di classifica. Noi cerchiamo sempre di vincere, non per speculare. Dobbiamo essere bravi sugli episodi, sulla qualità, sulla concentrazione... tutte componenti determinanti, le partite cominciano a diventare delle finali"."Settimo posto varrà o meno l'Europa? L'unico modo è non pensarci,, ci garantirebbe di sicuro l'accesso all'Europa. Abbiamo mille motivazioni per andare avanti"."Allenamenti al mattino?. Dipende anche dal calendario, questa settimana abbiamo tre partite. Dipende da tanti fattori, magari andiamo a dormire anche prima...".per dieci giornate, nel girone d'andata. Ogni partita diventa pesante, importante. Non è facile ottenere vittorie per nessuno, ci sono tante sorprese"."La sfida sarà ancora più importante, vigli gli scontri diretti in giornata? Mi ripeto, è una. Abbiamo bisogno di vincere, ma non so di quanti punti abbiamo bisogno. Ogni settimana ci sono risultati particolari, meglio pensare gara dopo gara"."Dopo Zapata e Pasalic,? E' in fibrillazione per la nascita della bambina, arriverà tra poche ore o giorni. Poi sicuramente penserà alla partita, ma per noi lui è importante. Ha la capacità di darci una spinta"."Koopmeiners ha fatto tanti gol, anche de Roon., non è facile bucarli da venticinque o trenta metri. Questa è un'arma meno usata, probabilmente"."Più che i tiri dalla distanza ci sono mancati i gol su calci piazzati, speriamo di farne adesso qualcuno in più. Sono tutti importanti, da uno o dall'altro. Bisogna dare la giusta importanza a tutto, magari segnando anche su autogol (ride, ndr).. Rimane la convinzione che per fare risultato bisogna giocarsi la partita, con buona identità".