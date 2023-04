Quella di domenica tra Torino e Atalanta non sarà solamente una partita, sarà anche l'occasione per i dirigenti delle due squadre per parlare del futuro di Aleksey Miranchuk.



Il trequartista è in prestito dall'Atalanta al Torino, la società granata ha un'opzione per il riscatto che è stata fissata a 12 milioni di euro ma Cairo e Vagnati cercheranno di avere uno sconto sul prezzo del cartellino o, in alternativa, il prolungamento del prestito per un'altra stagione, in modo da rimandare l'acquisto a titolo definitivo del giocatore.