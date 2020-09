ha parlato in conferenza stampa a Zingonia toccando diversi argomenti tra l'assenza di Ilicic, il mercato e la preparazione atletica. Ma ci ha tenuto a mettere subito in chiaro i reali obiettivi della sua Atalanta:"Sento tanti che fanno delle previsioni in questo senso, ma per noi non possono essere così.Il campionato e la stagione ci impongono di migliorarci, ovvero arrivare ad avere un organico più forte o migliorare le prestazioni. Sono pochissime le squadre che possono partire con questi obiettivi, ma abbiamo l'impegno e l'onere di ripartire al meglio. Poi ci sono anche degli avversari, agguerriti.Noi dobbiamo comunque guardare in casa nostra, dobbiamo fare il meglio possibile"."Abbiamo un piccolissimo gruppo e con questo stiamo iniziando, anche se le condizioni sono diverse.Dobbiamo cercare di arrivare bene al termine della preparazione, per la prossima sosta delle nazionali"."Il mercato si chiude il 5 ottobre, ma noi giochiamo prima. Abbiamo la necessità di inserire giocatori che hanno avuto dei problemi fisici.Non credo che sarà facile inserire immediatamente dei giocatori, vedremo"."Tutti hanno la possibilità di migliorare. Credo che in questo momento il nostro target di punti è quello, è stato il nostro massimo. È difficile fare valutazioni in questo senso, lo scorso anno ci sono state delle squadre che si sono staccate. Dipenderà anche dalla stagione, se ci sono più squadre coinvolte.. Dobbiamo presentarci con la stessa voglia di sorprendere. Dobbiamo non sottovalutare come ripartirà il calcio, abbiamo finito senza pubblico e giocando ogni tre giorni. Purtroppo ripartiremo così: è un tema che lascia molte incertezze"., la sua assenza l'abbiamo tamponata fino a un certo punto. Il russo è giovane, bravo, ha un infortunio da valutare che non dovrebbe portargli via più di qualche settimana:. Dobbiamo migliorare in tutti i reparti, specie: la società sta facendo l'impossibile per migliorare la squadra. Il finale dello scorso campionato ci ha visti concludere un po' impiccati, 13 partite filate in 40 giorni.da ottobre in poi, con la coppa, si torna a giocare ogni tre giorni. Nessuno riesce ad avere due squadre e nel turnover ci credo poco: cambiano cinque-sei giocatori ogni volta per dare minutaggio a tutti è l'antitesi della ricerca del miglior rendimento”.“Non è affatto vero che siamo quelli che corrono di più, siamo nella media.ho apprezzato quelle di Toloi e del Papu, che hanno detto di voler ripartire per essere più forti di prima e rappresentano lo spirito che ci contraddistingue. Fare confronti e vivere di gloria è molto pericoloso per un gruppo”.