Inter e Atalanta potranno giocare più avanti nella stagione le partite della prima giornata di campionato, per recuperare il riposo perduto con le coppe europee: lo ha deciso con voto unanime il Consiglio della Lega di Serie A, al termine di una seduta tenuta al telefono. Le due squadre nerazzurre hanno infatti partecipato alle final-eight dei due tornei continentali per club (Europa League per i milanesi, Champions per i bergamaschi) e hanno quindi chiesto più tempo per allenarsi. Le altre squadre di Serie A (tranne ovviamente le avversarie di Inter e Atalanta) cominceranno a giocare nel weekend del 19 e 20 settembre. Una deroga sul calendario era stata chiesta anche da Roma e Cagliari, ma non è stata accordata.