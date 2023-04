Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Roma: "Non siamo mai stati male fisicamente. Per fare risultato contro la Roma bisogna servirà una grande partita ma stiamo bene".



Pasalic titolare pensando alla gara di andata?

"Ogni partita ha la sua storia, è un momento così, è una partita da giocare in base alle nostre forze. Dobbiamo giocare bene sotto tutti gli aspetti perché sfidiamo una squadra molto forte e tutte le componenti dovranno essere al meglio".