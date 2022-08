Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, presenta in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Milan: "Speriamo di invertire quanto fatto l'anno scorso in casa. Non è l'avversario più comodo chiaramente, ma se dovessimo riuscire a vincere domani sarebbe una bella inversione. Bisogna tenere conto delle qualità dell'avversario".



CALENDARIO - "Non si sa mai quando è il momento migliore per affrontarli, il calendario ha proposto subito questa sfida ed è di cartello, una bella occasione per la squadra e la città. Hanno sicuramente meritato lo Scudetto l'anno scorso, è già bello essere già ad agosto in questa dimensione. Sarà un'occasione per tutti".



INFORTUNATI - "Per Ederson c'è un po' di prevenzione, la prossima settimana è a posto, forzando un po' sarebbe stato disponibile già domani. Demiral e Zappacosta si sono allenati in settimana con noi, Demiral è un po' più avanti perchè non ha avuto un problema muscolare, Zappacosta ha bisogno di un po' di rodaggio".



MILAN MODELLO - "Per me è stato un caso che ci siano state dieci vittorie nella prima giornata, ci vorrà un po' di tempo per delineare la classifica. Il Milan oggi è un modello, ha saputo prendere giovani di valore, fuori dal campo e dentro il campo è un modello, per come hanno vinto e disputato le partite, rinunciando a giocatori anche importantissimi. Dando dritte molto precise, è stato premiato con grandi risultati. Per me è il vero modello da seguire".



LOOKMAN - "Nuova soluzione d'attacco? C'è lui, ma anche Boga, abbiamo tante soluzioni in questo momento. Lookman ha dato la sensazione di essere già pronto, lo abbiamo visto subito già dal primo allenamento allo stadio. Soppy è arrivato ieri, lo conoscete tutti, un ragazzo molto giovane che rappresenta un investimento per il futuro per ringiovanire la squadra. "Penso che abbia già fatto cinque o sei campionati per capire quale siano le definizioni per giudicarlo. E' un attaccante, arriva dentro l'area, si differenzia dai centrocampisti... non ha la stazza di Zapata ma questo si vede abbastanza bene".



TIFOSI - "Sentiamo molto la loro carica, durante il ritiro non abbiamo potuto giocare una partita sul nostro campo ma nonostante ciò abbiamo avuto grande entusiasmo. Completamente diverso rispetto a quanto si legge, soprattutto localmente, intorno alla squadra. L'entusiasmo è contagioso, non c'è il clima triste e depresso che viene dipinto a Bergamo, che non ha riscontro con quella che è la realtà del campo e dello stadio".



PIOLI - "C'è tanto di suo nello scudetto del Milan, l'ho già detto. Per la qualità e quantità di gol fatti, per il gioco offensivo, per la qualità e varietà tattica, per come attacca l'area con tanti giocatori. E' una bella novità, per quello dico che hanno meritato di vincere il campionato, per quanto l'Inter ci sia andata vicino".



PIOLI - "C'è tanto di suo nello scudetto del Milan, l'ho già detto. Per la qualità e quantità di gol fatti, per il gioco offensivo, per la qualità e varietà tattica, per come attacca l'area con tanti giocatori. E' una bella novità, per quello dico che hanno meritato di vincere il campionato, per quanto l'Inter ci sia andata vicino".

SCONTRO DIRETTO? "Eccessivo, è una tua considerazione... Basta che non sia mia (ride, ndr). Di sicuro è uno scontro di alto profilo, gli obiettivi dell'Atalanta non dipendono dalla partita di domani, potremo capire a che punto siamo rispetto alla squadra Campione d'Italia. Faremo di tutto per fare la nostra migliore partita. Il Milan gioca per lo scudetto". 

SAMP - "Contro la Sampdoria sono rimasto soddisfatto della partita, mi dispiace che questa settimana in previsione di giocare e per la città è una festa, gli argomenti sono stati altri, compresa la prestazione di una partita vinta due a zero, al di là dell'episodio che è stato giustamente criticato e denunciato, lamentato... ma l'Atalanta ha meritato sul campo, anzi sbagliando qualche gol, pur subendo qualcosa dalla Samp. Non abbiamo rubato niente".

, è arrivato come regista o giocatore di centrocampo. Poi, negli anni inseguendo sempre Ilicic non abbiamo pensato a trovare calciatori dalle sue caratteristiche, come per esempio può essere Lookman. Come Pasalic e Pessina è stato bravissimo ad adattarsi e fare cose egregie in un ruolo non suo.per me rimane un calciatore importante, come fa in Ucraina o ha fatto in passato in Belgio. Qui si è adattato molto bene, è giusto che in sede di mercato l'Atalanta ricerchi qualcosa con caratteristiche idonee al suo gioco".​