Il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Cremonese: "La delusione per il pari esiste perché eravamo riusciti a sbloccare la partita. Dopo il gol, la partita è tornata come prima, peccato non aver trovato i tre punti".



IN ATTACCO - "Non abbiamo molto talento nel gioco d’attacco, siamo troppo individualisti e anche se facciamo tante azioni dobbiamo imparare a giocare insieme. La partita l’abbiamo fatta noi, ma ci sono difficoltà negli ultimi sedici metri. La Roma? È un campionato difficile, pensiamo a noi partita per partita".



MURIEL - "Sempre sostituito? Quando non è infortunato gioca tutte le partite. In questo ruolo è stato determinante per l’Atalanta due anni fa, facendo 26 gol. Anche oggi ha giocato 60 minuti, ma è normale. Tutte le squadre fanno cambi in attacco. È chiaro che lui storce un po’ il naso quando esce, per questo dico che sarebbe stato meglio pensarci prima e risolvere questa situazione. Penso che in altre squadre giocherebbe meno".



MUSSO - "L’errore di oggi? Il suo problema è il gioco con i piedi, queste incertezze gli hanno creato insicurezze anche tra i pali. Diversi gol presi anche l’anno scorso erano evitabili"



OKOLI - "Si trova meglio nella posizione di centrale, sul piano difensivo ha fatto ottime cose. È un giovane, va aspettato. In questo momento abbiamo fuori Djimsiti e Palomino, lui sta giocando e ha mezzi importanti".