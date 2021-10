Giampiero Gasperini ha commentato così la vittoria ottenuta sul campo dell’Empoli ai microfoni di DAZN: "Questo è sempre un campo ostico per noi, l'Empoli è una squadra propositiva che può creare delle opportunità, credo che abbiamo fatto una buona partita. Ce la siamo complicati qualche volta, ma abbiamo creato molto e ottenuto tre punti molto importanti".



IL TANDEM ZAPATA-MURIEL - "Noi dobbiamo pensare anche alla Champions, Zapata era tornato l'altro giorno, lo avevamo lasciato in grandissima condizione e l'abbiamo ritrovato un po' meno. È stato importante per lui fare gol. Muriel ha fatto bene, era reduce da un lunghissimo infortunio, ha fatto un primo tempo buono. Nell'arco del match avrei dovuto sostituirlo e, avendo già speso uno slot per togliere Toloi, ho preferito anticipare il cambio all'intervallo".