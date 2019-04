Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l'Empoli, facendo il punto della situazione sugli obiettivi che può conseguire l'Atalanta: "Domani abbiamo solo un risultato. Ogni partita ha una storia a sé. Noi non possiamo fare calcoli, non ci proviamo neanche: sappiamo che ci dobbiamo conquistare la nostra strada da soli, con le nostre forze. Noi ce la stiamo giocando con squadre forti e vorremmo continuare a restare in questo gruppo. In questo momento siamo concentrati solo sul campionato, non pensiamo alla semifinale di Coppa Italia".