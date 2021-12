“Oggi non dobbiamo pensare in negativo, oggi possiamo pensare solo il meglio, abbiamo un’occasione e c’è tanta voglia di arrivare. Spero che nessuno abbia la certezza di passare il turno, ma c’è fiducia e speranza di centrare il traguardo, quello sì. Il Villarreal è una squadra forte che ha vinto l’Europa League e sta attraversando difficoltà in campionato ma questa è un’altra competizione e noi sappiamo della difficoltà della gara”, ha svelato in conferenza stampa alla vigilia.“Abbiamo a disposizione tutta la rosa a parte Gosens, che speriamo di recuperare presto a gennaio, tutti gli altri sono disponibili, c’è qualche acciacco dopo il Napoli che possiamo superare, domani si giocheranno più partite nella stessa gara e dovremo essere bravi a sfruttare i nostri momenti favorevoli e bravi a impedire al Villarreal di sfruttare i loro, mi aspetto una gara equilibrata e bella come all’andata”.“Tutte le partite diventano importanti quando sono decisive, fu così in Ucraina due anni fa, con l’Ajax l’anno scorso, col PSG anche, questo è il bello di questa competizione straordinaria, dove le partite da dentro e fuori creano un’emozione superiore a qualunque altra cosa del campionato. L’esperienza accumulata in questi anni ci ha dato molto, giochiamo partite decisive con una maggiore consapevolezza che non ci deve togliere però l’emozione che abbiamo sempre avuto nell’affrontare queste gare, quell’emozione che ti aiuta a fare qualcosa in più”.“Spero che le condizioni atmosferiche non impediscano una gara normale e regolare, mi auguro che ci dia un po’ di tregua il meteo e le previsioni non sia così pessimistiche come ora”.Il pensiero che mi viene in mente è l’orgoglio di giocare una partita a Bergamo finalmente, col nostro pubblico, perché troppe gare e troppe soddisfazioni le abbiamo raggiunte senza i tifosi, la pandemia ha impedito la partecipazione del pubblico po il risultato determinerà quello che succederà dopo, ma già prima dell’evento sarà già bello giocare a Bergamo una partita di Champions così importante”.“Arriviamo in questa gara in un momento buono in termini di vittorie, siamo in fiducia ma dobbiamo essere bravi a centrare il risultato, abbiamo il vantaggio di giocare in casa, non abbiamo la certezza della qualificazione ma la fiducia e la possibilità di centrarla, quello sì”.“Siamo di fronte a una squadra di assoluto valore, è forte come lo sono tutte quelle della Champions, dentro i 90’ ci sono più partite, non credo ci sia mai la supremazia di una squadra nei confronti dell’altra, diventano importanti gli episodi e la capacità di essere attenti, le componenti tecniche che poi determinano il risultato. Il Villarreal è una realtà forte come società anche se non è una metropoli ha saputo vincere l’Europa League, contro il Chelsea ha giocato una partita straordinaria, Emery ha raggiunto traguardi fantastici, invidiamo un po’ la capacità di aver vinto una manifestazione così importante”.“Noi siamo convinti di aver vinto nei nostri traguardi raggiunti, la Coppa Italia è la competizione in cui siamo andati più vicini in due finali, ma ridurre tutto il valore di questa squadra a una vittoria si corre il rischio di togliere qualcosa a questi ragazzi, la vittoria è avere Bergamo, l’Atalanta e i suoi tifosi a giocare la Champions. Delle squadre che sono avanti non c’è un allenatore che abbia vinto un campionato”.