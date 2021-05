A Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha commentato così l'1-1 dell'Atalanta sul campo del Sassuolo: “L’Inter lo aveva vinto ormai, a noi interessa il nostro percorso. C’era possibilità di fare bottino pieno oggi, come a Roma. Episodi? Parliamo delle prossime, non voglio entrare in polemica, siamo tutte vicine e speriamo bene. Secondo posto? Abbiamo fatto 50 minuti in inferiorità numerica, abbiamo segnato, poi subito il pari, poi l’occasione l’abbiamo avuta ma non ci siamo riusciti. La partita è stata tutta complicata. Pensiamo alle prossime”.