Serata amara per l'Atalanta, che ha perso 2-3 in casa contro un grande Milan. Nel post partita l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha commentato così la gara: "Abbiamo preso un gol dopo trenta secondi e uno alla fine del primo tempo, in mezzo ci sono state diverse occasioni. Poi non abbiamo avuto fiducia in noi stessi, bravo il Milan nelle ripartenze. Ci è mancata anche un po' di fortuna, le occasioni ci sono state ma non le abbiamo sfruttate. L'infortunio di Pessina? Non abbiamo aggiornamenti".



INFORTUNI - "Nel secondo tempo ho messo più attaccanti per creare più pericoli, ma ci è mancata un po' di continuità di prestazione perché sia Ilicic che Muriel non sono ancora al 100%. Sia Gosens che Hateboer hanno tempi di recupero lunghi, ma abbiamo altre soluzioni. Cambiare tatticamente? Potrebbe succedere, ma mi dispiacerebbe perché con questo modulo abbiamo delle certezze. Ilicic? Si allena con grande impegno, stiamo cercando di recuperarlo ma in questo momento facciamo fatica. Lo Josip di un tempo sarebbe importane per noi".



IL MILAN - "Oggi ho visto un Milan forte, con caratteristiche uniche in tutta la Serie A. Se giocano di rimessa diventano pericolosi. Il ruolo di Brahim Diaz ci ha dato problemi perché non riuscivamo a contrastarlo. La posizione di Hernandez la conoscevamo, ma abbiamo preso gol in superiorità numerica su una palla filtrante"