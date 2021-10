Tegola per l'Atalanta, Matteo Pessina abbandona la sfida con il Milan al 24': problema muscolare alla gamba destra, il centrocampista lascia il campo in barella (al suo posto Gasperini inserisce Pezzella. Allarme anche per l'Italia in vista delle Final Four di Nations League: per questo è stato preallertato Nicolò Zaniolo, ma il trequartista della Roma non ha potuto rispondere positivamente alla chiamata di Mancini per il fastidio al flessore destro per il quale è uscito dal campo.



TOCCA A TONALI - Per questo si va verso la convocazione di Sandro Tonali, ottimo con il Milan anche a Bergamo. Il centrocampista era tra i convocati dell'Under 21 di Nicolato per gli impegni con Bosnia e Svezia.