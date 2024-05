Atalanta, Gasperini: 'Non c'è tempo per parlare di rinnovo, troppi obiettivi ravvicinati'

IlGian Piero Gasperini, ha parlato dopo la vittoria in rimonta contro la Salernitana: Queste le sue dichiarazoni:"La Salernitana ha dei meriti. E' una squadra che è retrocessa, che ha vissuto tante situazioni ma ha dei valori. Per batterla occorre essere pienamente sul pezzo. Nella prima parte siamo venuti meno dal punto di vista della qualità, sciupando occasioni pericolose per superficialità. Se resti sullo 0-0 puoi gestire, se vai in svantaggio diventi precipitoso. Per fortuna l'abbiamo rimessa a posto nella ripresa".

"Capisco la curiosità sua e di tanta gente. Mi creda, però: arriveremo all'una di notte a casa, se andrà bene andremo a dormire alle 2 e domattina ci alleniamo con chi non ha giocato oggi. Mercoledì pomeriggio ci rivedremo tutti per la prima volta e dovremo velocemente preparare sul piano tattico una semifinale di ritorno di Europa League. Una sfida storica per l'Atalanta che può giocarsi una finale di una competizione internazionale. Poi domenica abbiamo la Roma, uno scontro diretto per la posizione Champions. Poi mercoledì ci sarà la finale di coppa Italia con la Juventus. E ancora, in caso di ulteriore finale, Lecce e Torino con il potenziale recupero con la Fiorentina. Non so quando avremo il tempo per parlare".