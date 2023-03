Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è fermato ai microfoni di Dazn dopo il pari casalingo con l'Udinese: "Non ho rimorsi, abbiamo fatto una buona gara. Le occasioni ci sono state, non siamo riusciti a vincere purtroppo. Un calo c’è stato, ma se guardiamo le ultime 25 partite è tutto nella norma. Io sono soddisfatto, abbiamo +10 su una squadra come l'Udinese.