L’assenza più importante, nella gara di domani pomeriggio alle 16.30 al Gewiss Stadium,sarà quella di Koopmeiners, che proverà a rientrare subito dopo Pasqua, contro la Fiorentina, il 17 aprile alle 20,45, ma è più probabile un suo pieno recupero per la partita casalinga serale contro la Roma del 24 aprile.



Per quanto riguarda la formazione di partenza contro il Bologna, dubbi e ballottaggi riguardano la linea d’attacco, con 6 giocatori per tre maglie: Pasalic, Boga, Lookman, Højlund, Muriel e Zapata. Le altre incertezze sull’undici iniziale sono Maehle o Ruggeri a sinistra e Djimsiti o Demiral in difesa. Anche oggi Gasperini non parla, ci sarà solo la rifinitura al pomeriggio a porte chiuse.