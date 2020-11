Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è stato nominato per il premio di 'Coach of the Year', allenatore dell'anno, dei Globe Soccer Awards e ha svelato a Sky Sport: “Sono un pò sorpreso, è una nomination importante. L’ultima stagione è stata importante per l’Atalanta, è il risultato di quest’annata. La sorpresa resta, cercheremo di confermare di averla meritata. È un riconoscimento prestigioso a prescindere, anche una soddisfazione per tutto l’ambiente Atalanta e per quel che ha rappresentato. È un qualcosa di diverso, che è piaciuto un po’ a tutti. Fa parte dei riconoscimenti che abbiamo ottenuto, non solo in Italia, ma evidentemente anche all’estero”.



BASTA RICORDI- “Quello che ha fatto l’Atalanta deve aver fatto scalpore, visto che se ne parla ancora dopo mesi. Una piccola società come la nostra è riuscita a imporsi a livello mondiale, per come ha giocato per così tanto tempo. È una soddisfazione enorme, forse l’apprezzeremo ancor di più in futuro. Su quello che deve succedere, è iniziata una nuova stagione, che già entra nella fase importante. Non possiamo vivere di ricordi".