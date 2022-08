Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club per commentare l'esordio stagionale contro la Sampdoria : "Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché non era facile vincere su un campo come quello della Sampdoria. Siamo mancati in certe ripartenze, però devo dire che abbiamo creato occasioni pericolose, basti rivedere il palo di Maehle e il gol annullato a Lookman. Okoli? A me non sorprende, deve solo lavorare. Purtroppo l'ammonizione condiziona la gara, è stata un po' ingenua ed è lecito che possa fare degli errori, ma è giovane e devo dire che ogni partita che gioca, mi convince sempre di più".