Riceve palla da Malinovskyi, con una sterzata mette a terra un avversario e di piatto sinistro. C'è chi dice che per adattarsi ai metodi di Gasperini ci vuole tempo, ma Ademola non poteva trovare modo migliore per presentarsi. Il ragazzo si è inserito alla grande, e nel giorno del suo debutto ha messo la firma nella vittoria dell'Atalanta a Marassi contro la Sampdoria.- La specialità della casa è la velocità, quando parte non lo prendi più: corre, dribbla e vola sulla fascia. L'ideale per Gasperini, che può puntare su un giocatore duttile che ama partire esterno a sinistra in un tridente offensivo ma lì davanti può essere schierato ovunque.. E a dire il vero i gol sarebbero stati due, se l'arbitro non gli avesse annullato il primo per fuorigioco. Poco male.- Il gol al debutto, quel 'vizietto' di Lookman ha già fatto contenti Everton e Lipsia.. La prima volta era successo nel novembre 2016 con la maglia del Charlton: debutto in FA Cup e tac, primo gol. Un copia e incolla anche in Premier League con l'Everton (un anno dopo) e Bundesliga con la maglia del Lipsia (2018). Forse Gasp lo sapeva, e quando l'ha fatto entrare al posto di Muriel già se la rideva sotto i baffi. L'Atalanta scopre Lookman, l'uomo delle prime volte che conferma la tradizione.