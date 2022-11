Nel post di Atalanta-Napoli, a Dazn ha parlato Gasperini. Queste le sue parole.



CONSAPEVOLEZZA - “Usciamo da questa partita con la certezza che faremo bene, faremo un buon campionato. Cresciamo sia dal punto di vista tecnico che fisico e atletico. Non meritavamo di perdere, siamo stati all’altezza del match, a volte anche superiori. Sono molto fiducioso sul continuo del torneo”.



MARIANI - “Nel finale l’arbitro ha perso un po’ la barra della partita, prima era stata agonistica e veloce ma non ci sono stati episodi eclatanti. Sul recupero è successo qualcosa ma è l’unica situazione su cui si può recriminare”.



SFORTUNA - “Abbiamo fatto bene nella prima parte della gara, abbiamo costruito tanto ed eravamo pericolosi. Peccato aver preso gol subito su un corner in cui siamo rimasti un po' spiazzati. Non era facile contro la difesa del Napoli, la traversa è stata clamorosa, c’è stata della sfortuna. Abbiamo impedito loro di ripartire. Siamo una squadra giovane, ci stiamo rigenerando. E rispetto alle prime gare siamo cresciuti come qualità tecnica, consapevolezza. Non so dove ci classificheremo ma so che faremo bene".



SINGOLI – “Mi sono piaciuti sia Lookman che Hojlund, mentre Zapata lo stiamo recuperando. Oggi bene anche Ederson che ha tirato fuori una buona prestazione dopo un momento un po’ così, deve essere continuo”.