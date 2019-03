Il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, presenta il match del Tardini di domani tra i bergamaschi ed il Parma di Roberto D'Aversa:"Mancano ancora dieci partite, non dobbiamo calare la concentrazione e pensare ad altro, ma restare concentrati sulla partita di domani



L'AVVERSARIO - "Il Parma è un'ottima squadra che ha mille motivi per voler far bene. Noi, come sempre, andremo in casa loro provando ad ottenere il massimo. Nella partita d'andata l'Atalanta è stata una delle migliori dell'intera stagione perchè in un momento di difficoltà abbiamo tirato fuori intensità e voglia di vincere. Domani per fare risultato dovremo fare una grande gara".



SULLA CLASSIFICA - "Siamo pronti a ricominciare dopo la sosta, anche se la prima partita dopo la pausa presenta sempre delle incognite. Dovremo giocare tre partite in una settimana e sicuramente dopo la partita contro l'Inter la situazione in classifica potrebbe essere più chiara".