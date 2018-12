Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: "Abbiamo fatto un po' di fatica nel finale, i cambi del Napoli hanno dato più vivacità e velocità. Peccato, perché abbiamo fatto una buona partita, compromessa con il gol subito dopo un minuto. Ci mancavano Ilicic e Toloi, avevamo altri acciaccati, peccato perché avremmo potuto tenere meglio in difesa, ma i ragazzi hanno fatto comunque una buona partita. Noi dobbiamo correre dei rischi per proporre il nostro gioco contro questo tipo di squadre, al Napoli qualcosa puoi concedere, è stato brutto andare in svantaggio subito. Per il resto poi non abbiamo concesso così tanto, solo nel finale quando eravamo un po' stanchi. Zapata ha fatto bene, una buona partita al di là del gol. Ha energia e ha creato difficoltà al Napoli, come tutta la squadra. Ci manca qualcosina per fare il salto di qualità ma i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano".