Del Piero e gli allenatori del corso Uefa Pro a lezione da Allegri a Coverciano

Giornata da ricordare per gli(il massimo livello di) diche, ospiti per due giornate della, hanno avuto una lezione speciale con Massimiliano(immagini sito web ufficiale FIGC) e il suo staff.I corsisti hanno preso parte a momenti die dicon lo staff che segue la prima squadra bianconera e potranno assistere domani alleA margine di questi incontri“Sono molto contento di aver vissuto questa giornata di formazione e condivisione assieme anche al mio staff con i ragazzi del Corso Uefa Pro. Questi momenti sono sempre stimolanti e costruttivi perché sono sempre un’occasione di confronto e apprendimento, la formazione è continua: ho cercato di mettere a disposizione alcuni concetti e alcune nozioni relative al nostro modo di impostare il lavoro settimanale in preparazione alla gara. Un allenatore deve sempre mettersi a disposizione per aiutare i propri calciatori e, in questo caso, anche i colleghi”, ha detto Allegri.

Tra gli studenti figurava, tra gli altri, anche Alessandro. Ma sono tanti i volti noti del nostro calcio presenti in aula e corsisti da Ignazioe Simone- attualmente collaboratore tecnico alla Juventus dello stesso Allegri - a Marcoe Giampiero. Questo l'elenco completo della classe: Ignazio, Ibrahim, Dagoberto, Matteo, Gianluca, Mirko, Alessandro, Andrea, Tonda Mateo, Giacomo, Jacopo, Cristian Daniel, Simone, Marco, Giampiero, Mirko, Giuseppe, Vlado, Sergioe Guglielmo