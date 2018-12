L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato a Sky Sport la vittoria sulla Lazio: "Avrei preferito non prendere quel gol ad un minuto dalla fine, è normale quando trovi queste squadre nel finale buttano palle dentro. Per fortuna c'è quel mezzo piede oltre che ha tolto il gol che senza il VAR sarebbe stato impossibile. Abbiamo battuto due grandi in casa come Inter e Lazio, sotto la Juve e il Napoli e lo ha dimostrato questa sera. Champions? Non firmo per niente, è talmente bello giocare questo tipo di campionato ed è bello viverlo".