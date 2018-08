Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.



Queste le sue dichiarazioni: "Stiamo lavorando dal 4 luglio per poter arrivare pronti a questo appuntamento. Dobbiamo giocare un'ottima partita per raggiungere la qualificazione, siamo obbligati a farlo "Il mio sfogo? ("Il nostro un mercato triste, forse serve un allenatore più bravo") Alleno questa squadra da 50 giorni. Quanto basta per aver fatto le mie valutazioni, in base alle quali ho detto quelle cose. Per me il mercato è chiuso perché non c'è più tempo. Non ci rimane che guardare avanti con quello che abbiamo, affrontando al massimo i nostri impegni". "I preliminari si stanno rivelando veramente impegnativi - ha continuato - ma del resto già ora entriamo in un periodo dove ci saranno tante partite, anche importanti. L'Europa toglie energie, è vero. Però da' anche stimoli. In queste tre settimane cercheremo di metterla in cassaforte, questo è il nostro obiettivo primario. E guai a parlare di salvezza come obiettivo della stagione: "Sarebbe incoerente parlarne. Quest'anno vogliamo azzardare un po' di più".