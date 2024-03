Atalanta, Gasperini polemico: 'Critico? Vi fa comodo riportare certe cose. Inter condizionata da episodi, oggi no'

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna, ai microfoni di Dazn:



"Io critico? Abbiamo fatto una grande partita, non so cosa tu abbia sentito nell'intervallo. Primo tempo straordinario, vi fa comodo a voi riportare certe cose. Al di fuori di un blackout all'inizio del secondo tempo siamo stati molto bene in partita. Siamo perdenti negli episodi, abbiamo buttato via il match in 3'".



SULL'INTER - "Condizionata dagli episodi, oggi è stato diverso"



SUL BOLOGNA - "Squadra forte, hanno sfruttato bene i momenti. Ma non si può condannare l'Atalanta. Il Bologna ha grande qualità".



SUL MODULO - "Siamo partiti molto offensivi, non era facile contro una squadra pericolosa nelle uscite. Non siamo riusciti a tenere. Stiamo poi causando troppo rigori in maniera sprovveduta".



SU LOOKMAN - "Senza di lui nove vittorie in undici partite, ma siamo contenti sia tornato".