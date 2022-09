L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Roma:



"I ragazzi hanno sempre dimostrato grande applicazione, la Roma ci ha fatto soffrire ma l'abbiamo tenuta bene. per noi questi tre punti rappresentano fiducia e margini di miglioramento. Scalvini e Hojlund fuori? Hanno fatto bene, ma per come si era messa avevo bisogno delle caratteristiche dei loro sostituti".



NUOVA ATALANTA - "Non siamo più prolifici come in passato, da un po' di tempo. Portavamo avanti troppi giocatori, non andava bene. In questo momento va bene così, abbiamo una buona tenuta anche grazie al nostro portiere. Corto muso? Queste partite se le vinci le vinci sempre così, sono molto tirate. Oggi volevamo un po' più il possesso, abbiamo tante facce e cerchiamo di scegliere quella giusta ogni volta. Le 5 sostituzioni non sono la cosa migliore del calcio, ma ci sono e quindi le utilizzo".



MAGLIA ROSA - "Già indossarla è qualcosa che dà grande soddisfazione. Abbiamo tanti giocatori fuori e ne sono andati via di molto importanti. E' presto per fare proclami e dire quello che possiamo fare, ma stasera tifiamo per un pareggio".