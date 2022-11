L’Atalanta ha una grande responsabilità sulle spalle: fermare il Napoli capolista, a 5 punti di distanza, in fuga verso il titolo di Campione d’Inverno. Mai nella storia era accaduto alla squadra bergamasca di affrontare la prima della classe da seconda in classifica. Il Gewiss Stadium, che ospiterà il match diretto da Mariani alle 18, sarà gremito da oltre 19mila tifosi nerazzurri che sognano il ritorno all’Europa. Un impegno infrasettimanale che la banda di Gasperini non ha dovuto scontare, esattamente come il 2 ottobre 2016, quando la rivoluzione in campo operata dal tecnico di Grugliasco lanciò la giovane Atalanta verso la scalata europea.



L’ENTUSIASMO RITROVATO- I bergamaschi arrivano da una vittoria al Castellani contro l’Empoli, netta sul piano del gioco e del risultato, che ha ridato fiducia a una squadra dominata il turno precedente dalla Lazio, la prima a obbligarla a un pit-stop stagionale. Ritrovata consapevolezza nei propri mezzi, la squadra ha ritrovato anche il suo perno di centrocampo, Marten de Roon, che ha fatto le corse contro il tempo per recuperare dall’infortunio ed esserci nel big match sotto le Mura.



LA FORMAZIONE- Gasperini potrebbe decidere solo all’ultimo se rischiarlo o meno dal 1’, gli altri ballottaggi sono in attacco e in difesa: Zapata, che non segna dal 23 aprile, data che coincide tra l’altro con l’ultima sconfitta del Napoli in Serie A, ma che contro l’ex ha già contribuito a 6 azioni da gol con il giovane Hojlund, Djimsiti e Okoli in retroguardia. In tribuna rimangono invece Zappacosta e Muriel, che tornerà nel 2023 a causa del suo infortunio con interessamento tendineo. Sicuri di un posto Musso, mascherato come Osimhen, capitan Toloi, Demiral, Hateboer e Soppy sulle fasce, Koopmeiners a centrocampo e Pasalic trequartista.



Probabile formazione (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Zapata, Lookman.