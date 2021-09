Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, parla a Dazn dopo il pareggio in casa dell'Inter: "Amaro in bocca? E' normale, ci sono stati momenti per una squadra e per l'altra, merito dei giocatori. Hanno creato tante occasioni. Siamo andati vicini a perdere sul rigore e vicini a vincere dopo, dobbiamo comunque essere soddisfatti di aver fatto una partita così, anche davanti a tanta gente.



CAMBI - "I cambi dell'Inter sono stati importanti, hanno accelerato moltissimo, noi avevamo qualche calciatore acciaccato, nel finale siamo calati. Abbiamo fatto cambi davanti perché c'erano spazi, non siamo riusciti a tenere su Dimarco che è quello che ci ha messo più in difficoltà, Pasalic ha sistemato le cose".



LIVELLO - "Ho detto che secondo me, per quello che si era visto nelle prime giornate, Napoli, Inter e Milan avevano dimostrato di più. La Juve risalirà, poi una fascia più bassa in cui rientra anche la Fiorentina. Noi cerchiamo di risalire, non ci siamo mai tirati indietro e questa sera ci siamo andati molto vicino. Usciamo da questa partita consapevoli e più vicini all'Inter".



MALINOVSKYI - "Ultimamente era caduto un po' in disgrazia, oggi ha aggiustato il tiro e fatto una partita straordinaria. Faccio fatica a fare le pagelle, sono stati tutti bravi anche a soffrire. Andare sotto a Milano con il rischio di prendere imbarcata, invece usciamo da questa partita più consapevoli e più forti".