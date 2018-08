Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai suoi contro l'Hapoel Haifa: "Con l'inizio del campionato in vista non era facile. E anche la prossima settimana sarà molto importante per il prosieguo della stagione. Bravi i ragazzi per l'impegno, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e sono arrivati i due gol. Zapata? Gol che fa morale. Sta crescendo, per ambientarsi un po' ci vuole. Stop al campionato? Quando capitano queste tragedie, e ne sono successe altre, non sai mai qual è la condizione migliore se bisogna fermarsi a riflettere o meno, in questi casi non critico né una scelta né l'altra. Ciò che sarà deciso mi va bene".