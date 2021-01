in conferenza stampa a Zingonia è tornato sul pareggio amaro contro il Bologna maturato il 23 dicembre scorso, quando la sua squadra, sopra di due reti, si è fatta rimontare. Domani alle 15 arriva a Bergamo ile serviranno i 3 punti: "Difficile fare paragoni tra stagioni diverse,Difficilmente nel calcio italiano c'è una simile differenza di prestazione: non siamo riusciti a chiudere e ci siamo fatti raggiungere.e siamo pronti a un nuovo tour de force notevole giocando ogni tre giorni, con la Coppa Italia e il recupero di Udine in mezzo”.“E' una stagione affascinante con tanti obiettivi. Anche a Bologna abbiamo dimostrato di poter fare bene anche in campionato. C“Al 'Dall'Ara' abbiamo fatto molto bene a lungo, poi nelle pieghe della singola partita ci stanno anche la reazione dell'avversario, gli episodi e le mancate vittorie.Non dovevamo per forza segnare il terzo gol, ci sono anche gli avversari. La cosa migliore è sempre guardare avanti”.“Abbiamo esempi di giocatori che entrano in corso d'opera e spaccano, quindi la questione di chi gioca dall'inizio o meno non mi entusiasma. I cambi sono cinque., che non sia stata una buona partita per lui a Bologna è un fatto, come per altri. Viene da un campionato diverso e si vede, ha qualità e si vede.“Su Gomez non ho risposte che possano aiutarvi:“Maehle è appena arrivato, a mercato ancora da iniziare: significa che, diversamente dai casi che capitano magari all'ultimo giorno delle trattative. E' già un bel biglietto da visita”.“Caldara ha bisogno di condizione e adattamento, ma sta recuperando bene.probabilmente per il Parma sì. Pasalic non ha un infortunio muscolare, è guarito e nemmeno il suo recupero sarà molto lungo”.“Ogni anno e ogni partita sono diverse, anche col Sassuolo si ricomincia da capo e da zero. Anche la scorsa stagione aveva iniziato molto bene. Ha mantenuto la stessa intelaiatura e in mezzo alle squadre metropolitane è quella più vicina a noi:“Il campionato italiano in questo momento è un bel campionato. Noi siamo concentrati sulla nostra partita: sappiamo delle difficoltà, l'importante è la mentalità che dimostriamo da subito. Ci auguriamo che sia bella, speriamo di offrire un bello spettacolo al pubblico costretto a vederci da caso.“Per arrivare alla fine del girone d'andata mancano sei giornate compreso il recupero a Udine. Siamo molto indietro,non si può pensare di avere sempre la squadra al meglio. Gennaio a tal riguardo non cambia: è un vantaggio aver più giorni per allenarsi, ma anche in questo mese si gioca ogni tre giorni.si sperimentano situazioni in campionato, vedi inserimento di Miranchuk a Bologna”.“Non ci sono gravi infortuni,né stiramento (bicipite femorale sinistro, ndr): fermarlo è più una precauzione.. Come infortuni lunghi abbiamo subito poca roba: ci sono pochi acciacchi da gara, in una settimana normale sarebbero tutti recuperabili ma si gioca ogni tre giorni”.“Ilicic già così va molto bene, anche se non ha e non abbiamo limiti da porsi e da porgli.Sa essere trainante per il risultato, può essere determinante: nel suo ruolo abbiamo molti più ricambi che in altri,per fare la differenza in attacco la condizione è fondamentale, tra dribbling, passaggio e tiro. Il discorso titolari-riserve non convince:“Muriel è quello che quando entra è immediatamente a disposizione,Se entra ha bisogno di carburare, dall'inizio anche a Bologna è stato decisivo. Ad Amsterdam era stato determinante segnando nel finale. Gli ho tolto minutaggio per provare altre situazioni, specie a novembre:“Il mercato? Noi stiamo bene, la società è attenta. L'operazione Maehle non è di quelle che cascano dal cielo all'ultimo momento, è segno che siamo vigili. C'è una soluzione interna alla società che potrebbe essere molto interessante, ma la squadra è a posto:ha solo 18 anni. Qualcuno, se ha la possibilità di andare a giocare, è giusto che sia così. Col danese c'è esubero sulle fasce. Le esigenze vanno accontentate e in questo senso in uscita bisogna chiudere il prima possibile”.