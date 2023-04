Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Roma, che riapre la corsa Champions: "Roma forte, per riuscire a batterla servono tante componenti: attenzione, concentrazione e qualità. Tanti giocatori sono qui da anni, ci conosciamo bene. Stasera ha funzionato tutto bene"



SUGLI STIMOLI DOPO 7 ANNI - "Stasera vedevo Cristante, Spinazzola, Mancini, Ibanez... sono passati tanti anni. Abbiamo fatto una rivoluzione in pochi anni, da tanti italiani a tanti stranieri. Ma l'ambiente ci aiuta"



SUL GENOA - "Incrocio le dita, spero vada in Serie A"



SULLA GOGGIA - "La ringrazio, è un esempio per Bergamo"



SU ZAPATA - "Duvan lo conosciamo, ha passato un periodo difficile ma con lui al meglio avremmo avuto molti più punti. E' un giocatore in grado di cambiare la squadra, lui e Muriel ci danno un grande aiuto. Grazia a lui possiamo arrivare al traguardo".