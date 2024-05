Juventus, senti Galeone: 'Thiago Motta ha un caratterino più esigente, sogno Allegri al Bayern'

. L'ex allenatore del tecnico che ha appena vinto la Coppa Italia con la squadra bianconera ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:- "Questo addio è più doloroso rispetto a quello del 2019 dopo aver vinto il quinto scudetto di fila. La sua unica colpa è quella di aver fatto troppo bene nel girone d'andata, creando illusioni e aspettative esterne. Gli si può rimproverare soltanto il girone di ritorno, che però alla fine non ha compromesso gli obiettivi stagionali chiesti dalla società".

- "Pensate che Simone Inzaghi avrebbe vinto lo Scudetto con la rosa della Juventus? Adesso spazio ai professori, vediamo se vinceranno altrettanto in bianconero. Thiago Motta? Sento dire che è abile con i giovani. Ma Allegri ha lanciato Yildiz, trasformato Cambiaso e migliorato Iling. Thiago Motta è bravo, però ha anche un bel caratterino. E' più esigente di Max, vedremo...".- "Allegri spero di vederlo in Premier League, anche se il mio sogno è un altro. Il ritorno al Milan? No, il Bayern Monaco, la Juventus di Germania. Max sarebbe l'ideale per guidare tutti quei talenti e per riportare il club al successo. Arabia Saudita? No, non credo che abbia bisogno di soldi. Piuttosto credo che un pensierone ad Allegri lo farà anche De Laurentiis, un suo estimatore da sempre".