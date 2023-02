Dopo l'eliminazione inper mano dell'il tecnico dell'Gian Piero, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Sassuolo di domani (ore 20,45) al Mapei Stadium: "Ilha migliorato la sua classifica, ma ha sempre fatto delle ottime prestazioni, con giocatori di assoluto livello. Anche nelle partite dove non ha fatto risultato, anche contro di noi all'andata, ha sempre fatto la prestazione., il fatto che abbia fatto cinque gol al Milan lo conferma, anche se attualmente loro sono in difficoltà"."Quanto brucia l'eliminazione in Coppa?. Abbiamo provato a passare il turno, anche perchè le partite che giochi sono quasi tutte secche, non è un impegno così eccessivo in termini numerici.sul piano del gioco e del dominio, ma noi abbiamo avuto più occasioni. In queste partite secche la precisione o il cinismo determinano tanto. Purtroppo"."Soprattutto in estate ci sono tante situazioni di mercato, tante trattative. Le squadre hanno tutte un certo numero di giocatori sui quali arrivare, anche l'Atalanta ne ha trattati tanti., la società ha fatto un investimento importante ma è stata una situazione rapida a fine mercato. I profili che vediamo sono molto buoni, poi bisogna vedere quali di questi sono realizzabili"."I colombiani? Zapata ha recuperato bene fisicamente, Muriel sta recuperando e vuole ritrovare la migliore condizione possibile., così come senza il miglior Pasalic. L'importante è che stiano bene, ma nel calcio è tutto molto dinamico, non c'è niente di statico, magari domani fanno gol e assist e cambia tutto. Ma in tutte le squadre il dato delle presenze è molto simile,o riserve. La squadra non può sopportare sempre il tridente, in base alle caratteristiche".? Quest'ultimo da lunedì potrebbe rientrare, mentre Palomino è una settimana in ritardo. Ma è comunque in anticipo rispetto al programma di marcia"."Serie A equilibrata? Mai avuto dubbi, ancor di più da gennaio. Magari. Basta vedere i risultati, sia della Cremonese in Coppa Italia che il Sassuolo in campionato. Non ho mai pensato che esistano le partite facili o avversari deboli"."Soddisfatto dal mercato? Manca un mancino in corsia? La società è contenta del mercato, sono usciti Malinovskyi e. Niente sul presente, niente sul futuro".Sassuolo gara bloccata o aperta?. Possono giocare ogni tre giorni. Tornando al Sassuolo, noi conosciamo loro e loro conoscono noi".? E' giovane e. Si trova al Sassuolo ed è una società giusta per dargli una spinta"."Giocare in infrasettimanale a volte è una soluzione per chi non ha giocato la domenica, io le farei al giovedì. Chiaramente, nei valori di intensità e resistenza. Sono delle alternative, semplicemente"."L'Atalanta. Non è che avesse trenta o venti scudetti, l'unica Coppa Italia è stata vinta nel '63 e noi siamo riusciti ad ottenere due finali. Spero che in futuro l'Atalanta possa fare ancora meglio, ma queste per noi sono già vittorie. Poi ci sono squadre che vincono i campionati abituate a vincere, ma anzi quest'anno. Con un rendimento superiore a quello di Maradona. I trofei non mi mancano".