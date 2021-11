L'allenatore dell'Atalanta, Gasperini ha dichiarato dopo il pareggio per 2-2 col Manchester United in Champions League: "E' stata una serata fantastica, finalmente abbiamo giocato contro una big europea qui a Bergamo davanti ai nostri tifosi. Abbiamo fatto una bellissima gara, sarebbe stato il massimo vincere e ci siamo andati vicini. Sarebbe stata un'impresa che ci avrebbe dato una spinta per la qualificazione, che ancora non è compromessa. Dipende da noi: vincendo le ultime due partite contro Villarreal e Young Boys andremmo agli ottavi di finale. C'è grandissimo orgoglio, sono felice all'80% e rammaricato al 20% per l'incredibile prodezza nel finale di Cristiano Ronaldo, scherzando l'ho mandato a quel paese. E' un campione, altro che un problema. Abbiamo raccolto poco rispetto alle due prestazioni contro il Manchester United".