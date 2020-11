A pochi minuti dalla sfida con il Liverpool, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport. "In queste partite devi fare bene tantissime cose, la cosa più importante è avere qualità e giocare con buona qualità. Dobbiamo stare attenti alla profondità e alla velocità dei loro calciatori. La cosa più importante è che abbiamo una buona qualità e possiamo mettere in difficoltà il Liverpool. Forse abbiamo alcuni concetti di gioco simili anche con assetti tattici diversi, per noi va molto bene essere paragonati a loro".



Cosa apprezza di Klopp?

"Non ho avuto modo di conoscerlo, lo farò stasera. Per lui parlano i risultati, è una persona molto bella per il calcio anche per come si presenta e parla. Ha carisma e agonismo, ha rispetto dell'avversario ed ha sempre il sorriso".