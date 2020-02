Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha risposto alle domande di Atalanta.it al posto di quelle dei giornalisti perché la conferenza stampa della vigilia è stata annullata per le ultime disposizioni a causa del Coronavirus. L'allenatore nerazzurro è partito proprio da questa ultima strana settimana per parlare di come ha vissuto la squadra la preparazione verso Lecce: “Questa è una situazione che tocca tutti quanti, anche per noi è stata una settimana particolare e diversa dalle altre,la stiamo vivendo come tutti, speriamo si possa risolvere ma sappiamo che sarà una cosa lunga”.



CLIMA DI INCERTEZZA-“La squadra ha passato una settimana strana, con grande attenzione alle notizie, ma ci siamo allenati in attesa del Lecce e adesso partiamo, siamo pronti per giocare anche se in un clima di incertezza, ma cerchiamo di rientrare nel campionato e nella normalità".



INFERMERIA- "Uniche defezioni Djimsiti e Toloi,speravamo di recuperare Djimsiti in extremis ma non è così".



L'AVVERSARIA- "Il Lecce è cresciuto nel campionato, prima dell'ultima sconfitta arrivava da alcune vittorie importanti per la classifica, a gennaio si è rinforzato, è una partita difficile nel nostro campionato come con tutte quelle che vogliono salvarsi".



VINCERE PER LA CHAMPIONS- "Nessuno ha voglia di sbagliare ma il campionato ha i suoi equilibri, ogni partita che vinciamo da qui in avanti può essere più importante del solito, il nostro obiettivo è vincere quelle sei-sette partite che ci permetterebbero di arrivare in Champions".