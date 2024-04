Atalanta, Gasperini: 'Siamo cocciuti, l'Europa League il traguardo a cui teniamo di più'

L'si gode la vittoria arrivata al Gewiss Stadium ai danni dell'Empoli, grazie alle reti di Pasalic e Lookman, nel match andato in scena alle 18. Nel post partita, tecnico degli orobici, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:"I risultati di oggi sono stati favorevoli, noi dobbiamo guardare il nostro percorso, se saremo capaci di fare i nostri punti le posizioni arriveranno di conseguenze"."Ha fatto una buona partita, dal punto di vista atletico è sicuramente recuperato, ha corso tanto. In attacco avevamo la possibilità di segnare di più, non siamo stati molto concreti, ma è sicuramente un giocatore recuperato. Poi su di lui pesa la valutazione di mercato, ma non mi baso chiaramente su quello".

"Ha finito un po' affaticato, adesso vedremo se giovedì giocherà dall'inizio o meno, ma è sicuramente un giocatore recuperato."Abbiamo una testa forte, siamo cocciuti, vogliamo stare dentro a tutti: troviamo motivazioni ovunque, le partite non sono mai facili. In questo momento l'Europa League è il traguardo a cui teniamo di più, dobbiamo stare attenti perché il Marsiglia è una squadra di valore"."Deve essere così, altrimenti non possiamo competere ad alti livelli. Abbiamo diversi giocatori dove spesso fai la differenza, è fondamentale perché usciamo abbastanza solidi. Giovedì abbiamo questa semifinale, tutte le gare sono importanti, ma l'andata vale qualcosina in più".

"Abbiamo cinque attaccanti, la nostra non è una rosa così profonda, è una rosa di 21 giocatori di movimento. Ci sono 15-16 giocatori, tutti hanno giocato tanto, questa è la mia idea che le rose vanno fatte così, questo numero ti permette di rimanere compatto. È una rosa come piace a me".