Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha incontrato i piccoli tifosi (e non solo) dell'Atalanta, grazie ad un evento organizzato dalla società orobica presso 'Orio Center' di Bergamo. L'abbraccio con la tifoseria era previsto originariamente la scorsa settimana, adesso arriva a poche ore dalla trasferta romana contro la Lazio e quella europea in casa del Manchester City:



"Ci aspetta una serie di partite difficili. Troviamo il City due volte, poi in campionato giocheremo contro squadre come Lazio, Samp, Napoli... sarà un ciclo impegnativo ma è con squadre forti come loro che dovremo fare risultato. Non stiamo sognando, è tutto vero. Da anni facciamo grandi risultati, tutto questo entusiasmo che ci circonda e ci migliora... per noi è la cosa più bella. Poi abbiamo dei ragazzi forti: bambini, la squadra del cuore non si cambia eh!"



AUGURI DEA - "Oggi l’Atalanta compie 112 anni, una bella cifra, pensate i cinque ragazzi che la fondarono cosa penseranno che siamo arrivati a questo punto oggi...".



CHAMPIONS - "A preoccuparmi di più in Champions League è quella di martedì, il City, può anche vincere la Champions quest'anno ma giocare contro i più forti è bello, non abbiamo niente da perdere".



IL DIALETTO - "In bergamasco so dire solo "mola mia" ma capisco il bergamasco. Ringrazio il sindaco per essere diventato cittadino onorario, per me è un grandissimo regalo. Quando lo stadio esulta dopo il gol è lo spettacolo più bello da vedere, un’emozione che si rinnova sempre".



CURVA NORD - "La nuova Curva Nord è bellissima, ora dovremo fare tantissimi gol però. A me sembra un’opera d’arte!”".



GASP IN FAMIGLIA - "Non ho un cane ma l’ho sempre desiderato ma lo lascerei solo per via del lavoro, e mia moglie è fifona. Da piccolo mi piaceva giocare a calcio, i pattini regalati a Natale li scambiai con un pallone con un amichetto".