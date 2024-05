Milan, rivoluzione Pioli: fuori 4 titolari per scelta tecnica, tra cui Theo e Leao

13 minuti fa



Secondo quanto riportato da SkySport, Stefano Pioli opterà per alcune decisioni drastiche in occasione di Milan-Cagliari: per scelta tecnica, infatti, partiranno dalla panchina Theo Hernandez, Leao, Calabria e Tomori, con il passaggio al 4-3-3 e l'inserimento di Musah in mediana assieme a Reijnders e a Bennacer, più il tridente offensivo composto da Pulisic a sinistra, Chukwueze a destra e Giroud di punta. In difesa confermati solo Gabbia e Florenzi, con l'aggiunta di Thiaw al centro e di Kalulu a destra.