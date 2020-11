Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter, domani alle 15 al Gewiss Stadium, ai microfoni della società in conferenza stampa: “Non sto pensando a dei cambiamenti ma a degli adeguamenti al momento e alla situazione, va verificato il fatto che stiamo prendendo dei gol di troppo e quindi dobbiamo avere una maggiore attenzione e anche una maggiore protezione, che non significa stravolgimenti della squadra, ma significa solamente degli accorgimenti che ci possono tutelare meglio in un momento anche un po’ di emergenza”.



INTER- “Per me è un’ottima squadra a prescindere, poi come tutti sta facendo un po’ di alti e bassi nelle prestazioni, alcune buone, altre meno, però è una grande squadra”.



RUGGERI, SUTALO, PESSINA- “Vediamo se giocheranno loro tre, abbiamo qualche defezione ancora, oltre a Gosens e de Roon mancherà Palomino, quindi se non durante la partita ma a gara in corso potrebbe essere che giochino”.



POST LIVERPOOL- “Noi viviamo di presente, guardiamo la partita con l’Inter, siamo in una buona posizione in classifica, la Champions per quanto abbiamo perso male è ancora tutta da giocare, guardiamo avanti”.



MIRANCHUK- “E’ guarito, fisicamente sta bene e si sta allenando. E’ chiaro che in questo momento la necessità è nel reparto di centrocampo, nel reparto di difesa e sugli etserni e quindi non è la priorità in questo momento”.



CONTE- "E’ venuto qualche volta Conte nella mia Primavera della Juventus per recuperare da un infortunio. Lui è sempre stato un grandissimo professionista, un grande esempio anche per i ragazzi, scendeva dalla prima squadra ma giocava con la Primavera con lo stesso entusiasmo, era un punto di riferimento per tutti ed è sempre stato un piacere per me avere a che fare con lui”.



ATALANTA-INTER- “E’ una partita bella impegnativa per entrambe le squadre, sarà difficile ma arriva anche in un momento giusto, poi ci sarà la sosta di mezzo che andrà a chiudere questa fase di alti e bassi. E’ una gara che in questo momento può dire lo stato di condizione nostra”.