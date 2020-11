Lazio - Juventus e Atalanta - Inter. Domenica si incrociano le quattro squadre che si sono contese il titolo della Serie A nella passata stagione e che, come si legge in una nota, stanno rappresentando il calcio italiano in Champions League. Sfide molto equilibrate e quote alte su Betaland per quanto riguarda la lavagna «1X2». Alle 12:30 di domenica va in scena Lazio - Juventus. Inzaghi spera di recuperare alcune pedine fondamentali dopo le ultime gare giocate in emergenza, ma il successo contro i campioni d'Italia resta molto difficile a quota 3,50. A 3,75 il pareggio, il risultato meno probabile, mentre la vittoria di Pirlo vale 2,00 volte la posta.



Situazione ancora più incerta in Atalanta - Inter (ore 15:00). Nel derby nerazzurro tra Gasperini e Conte (entrambi in cerca di riscatto dopo le sconfitte di Champions) il secondo è leggermente avanti nei pronostici della vigilia visto che il segno «2» vale 2,38. I bergamaschi sono un po' sottotono in questa fase della stagione e proveranno a rialzarsi con un segno «1» a 2,70. A 3,75 il pareggio.



Sempre di domenica il Milan ha l'occasione di confermarsi primo battendo il Verona, con il segno «1» a 1,47, mentre il Napoli cerca punti a Bologna con un «2» più in salita a 1,67. In Genoa - Roma i giallorossi sono nettamente favoriti a 1,55. Sempre pronto a stupire il Sassuolo proposto vincente nell'anticipo del venerdì sera a 2,12 contro l'Udinese.