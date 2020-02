Fresco vincitore della Panchina d'Oro per la stagione 2018/19, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport: "Finalmente ci sono riuscito, ci ero arrivato vicino, ma probabilmente era questo il momento giusto. Un premio così prestigioso non è frutto solo del mio lavoro, devo condividerlo con il presidente Percassi, con l'Atalanta e con i tifosi. Durante le partite siamo nervosi ma quando ci ritroviamo da colleghi siamo tutti sulla stessa barca".



Per chi ha votato?

"Liverani per la Serie B, sono contento per lui. In A D'Aversa, un po' in controtendenza".



Come si trova a Coverciano? Pensa un giorno di poter allenare la Nazionale?

"Ogni volta è un ritorno particolare, qui abbiamo iniziato la nostra carriera da allenatore. Ora non ci penso però".



Pensa di poter avere un'altra occasione in una big?

"Non lo so, a volte nel calcio le situazioni sono imprevedibili. Sono molto felice a Bergamo, mi sto togliendo grandi soddisfazioni e sono contento di lavorare in un club del genere".



Che momento state attraversando?

"Un po' complicato. C'è grande equilibrio in tutto il campionato, molte squadre si sono rinforzate molto. Abbiamo buttato punti e contro Genoa e SPAL abbiamo capito che non è facile contro nessuno. Forse abbiamo il vantaggio di essere liberi mentalmente"