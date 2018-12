Il tecnico dell'Atalanta,, presenta in conferenza stampa la sfida al, valevole per ildella. L'allenatore dei bergamaschi è fiducioso: "Giocheremo una partita di assoluto prestigio,, oltre che per la classifica anche per il tipo di avversario che affrontiamo".Sarà un'altra Atalanta 'formato Inter'? Il pensiero dell'allenatore nerazzurro è chiaro: "Ogni partita è diversa, ha la sua storia. Col Napoli dobbiamo tornare a essere la solita Atalanta vista tante volte, ma- ha spiegato Gasperini, che poi si è soffermato su- Bravo, davvero. Non era facile ereditare quel che aveva costruito Sarri, ma”.Ma l'Atalanta è reduce dalla sconfitta di Empoli: "Abbiamo concesso troppo in fase difensiva, difendendo davvero male.Adesso ci aspetta una sfida contro una squadra dotata di un attacco notevole, quindi. Arriviamo determinati e carichi per fare la nostra partita - ha proseguito il tecnico - Giochiamo contro una formazione molto bella da vedere. Maquando incontri squadre così, le motivazioni sono sempre molto alte".Inevitabile soffermarsi sulle scelte di formazione, Ilicic sarà assente per squalifica: "Aspettiamo l'ok dello staff per portare almeno in panchina Barrow, perchè deve fare un esame all'occhio. Ma abbiamo diverse alternative, anche un centrocampista - spiega Gasperini -". La chiosa è sui cori: "Sono tutte, giocheremo in un clima fantastico".